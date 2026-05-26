Terça-feira terá tempo firme e aumento de temperatura em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul deve ter tempo firme e aumento gradual das temperaturas nesta terça-feira (26), segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). O dia será de sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado, com máximas que podem chegar aos 33°C.

As temperaturas mais elevadas são esperadas nas regiões pantaneira, norte, bolsão e sudoeste, onde os termômetros devem variar entre 28°C e 33°C. Já no sul do estado, a atuação de uma nova frente fria mantém o clima mais ameno, com mínimas entre 15°C e 18°C.

O Cemtec também alerta para baixos índices de umidade relativa do ar, especialmente durante a tarde, com variação entre 30% e 45%. Apesar do predomínio de tempo firme, o avanço de uma frente fria e a passagem de cavados podem provocar pancadas de chuva isoladas no extremo sul do estado.

Os ventos devem variar entre os quadrantes leste e sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h e possibilidade de rajadas acima de 50 km/h.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 18°C e 20°C e máxima entre 27°C e 29°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também