Sábado começa com sol, mas previsão não descarta chuva em MS

O sábado (23) começa com sol em Mato Grosso do Sul, mas a previsão não descarta a ocorrência de pancadas de chuva e tempestades isoladas em diferentes regiões do estado. A condição é influenciada pelo transporte de umidade e pela atuação de cavados atmosféricos, que favorecem instabilidade ao longo do dia.

Apesar do tempo mais aberto em alguns períodos, o cenário será de variação de nebulosidade, com momentos de céu encoberto e aberturas de sol em diversas cidades. Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 24°C, com sol entre nuvens e possibilidade de variação no tempo ao longo do dia.

No interior, as temperaturas variam bastante. Corumbá marca 15°C a 21°C e Porto Murtinho 13°C a 21°C no Pantanal. No norte, Coxim pode chegar a 28°C, enquanto Camapuã varia de 18°C a 27°C.

No Bolsão e Leste, Paranaíba atinge até 28°C, Três Lagoas fica entre 18°C e 25°C, e Anaurilândia varia de 16°C a 22°C. No sul do estado, região mais instável, Dourados registra 14°C a 22°C, Ponta Porã 12°C a 18°C e Iguatemi 13°C a 20°C. No Sudoeste, Aquidauana varia entre 16°C e 24°C.

Os ventos sopram do quadrante sul com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h em algumas áreas. A orientação é de atenção para mudanças rápidas no tempo, principalmente em regiões com maior chance de instabilidade.

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