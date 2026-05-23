Menu
Menu Busca sábado, 23 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Clima

Sábado começa com sol, mas previsão não descarta chuva em MS

Estado terá variação de nebulosidade, ventos de até 50 km/h e possibilidade de pancadas isoladas, principalmente no sul, sudeste e nordeste

23 maio 2026 - 07h35Taynara Menezes
Apesar de sol, Campo Grande pode ter chuvaApesar de sol, Campo Grande pode ter chuva   (Luiz Vinicius)

O sábado (23) começa com sol em Mato Grosso do Sul, mas a previsão não descarta a ocorrência de pancadas de chuva e tempestades isoladas em diferentes regiões do estado. A condição é influenciada pelo transporte de umidade e pela atuação de cavados atmosféricos, que favorecem instabilidade ao longo do dia.

Apesar do tempo mais aberto em alguns períodos, o cenário será de variação de nebulosidade, com momentos de céu encoberto e aberturas de sol em diversas cidades. Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 24°C, com sol entre nuvens e possibilidade de variação no tempo ao longo do dia.

No interior, as temperaturas variam bastante. Corumbá marca 15°C a 21°C e Porto Murtinho 13°C a 21°C no Pantanal. No norte, Coxim pode chegar a 28°C, enquanto Camapuã varia de 18°C a 27°C.

No Bolsão e Leste, Paranaíba atinge até 28°C, Três Lagoas fica entre 18°C e 25°C, e Anaurilândia varia de 16°C a 22°C. No sul do estado, região mais instável, Dourados registra 14°C a 22°C, Ponta Porã 12°C a 18°C e Iguatemi 13°C a 20°C. No Sudoeste, Aquidauana varia entre 16°C e 24°C.

Os ventos sopram do quadrante sul com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h em algumas áreas. A orientação é de atenção para mudanças rápidas no tempo, principalmente em regiões com maior chance de instabilidade.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Previsão indica chuva intensa e Defesa Civil emite alerta de temporal para o fim de semana
Clima
Previsão indica chuva intensa e Defesa Civil emite alerta de temporal para o fim de semana
Tempo amanheceu instável
Clima
MS terá tempo instável e risco de tempestades isoladas nesta sexta-feira
Foto: Agência Brasil
Clima
Madrugada registra frio de 6,5°C em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu ameno e nublado em Campo Grande
Clima
Massa de ar frio prolonga clima ameno em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu ameno e bastante nublado em Campo Grande
Clima
Presença de frente fria mantém temperaturas baixas em MS nesta quarta
Campo Grande teve mínima de 13,1°C nesta manhã
Clima
Frio avança em MS e cidades do sul registram temperaturas abaixo de 10°C
Chegada da frente fria derrubou as temperaturas
Clima
Frente fria mantém temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira
A estrutura ainda conta com suporte para animais de estimação, com distribuição de ração e cobertas
Cidade
Com nova frente fria, Parque Ayrton Senna retoma abrigo nesta segunda-feira
Céu de Campo Grande bastante nublado
Clima
Frente fria derruba temperaturas e MS pode ter mínima abaixo de 7°C
Estragos em Deodápolis - Fotos: Reprodução
Clima
Temporal em Deodápolis destrói casas, danifica hospital e deixa famílias desalojadas

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Foto: Divulgação
Cidade
Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital