Frente fria mantém temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira

A atuação de uma massa de ar frio mantém as temperaturas mais baixas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (19). O avanço da frente fria também deve deixar o tempo mais estável, com grande presença de nebulosidade em todas as regiões do estado.

Apesar da predominância de nuvens, não é descartada pancadas de chuva isoladas e de baixo volume em algumas áreas. A cobertura de nuvens deve dificultar a elevação das temperaturas ao longo do dia, prolongando a sensação de frio durante a semana.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as menores temperaturas são esperadas para municípios do sul e extremo sul do estado, onde os termômetros podem registrar entre 7°C e 10°C, com possibilidade pontual de marcas abaixo dos 7°C.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as máximas não devem passar dos 21°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínimas entre 12°C e 15°C, com máximas de até 23°C.

Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, os termômetros variam entre 10°C e 23°C. No Bolsão, Norte e Leste, as mínimas ficam entre 13°C e 18°C, com máximas de até 28°C.

Os ventos sopram do quadrante sul com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas acima dos 50 km/h em pontos isolados do estado.

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