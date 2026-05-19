Menu
Menu Busca terça, 19 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Clima

Frente fria mantém temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira

Previsão indica tempo estável, muita nebulosidade e chance de chuva isolada

19 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Chegada da frente fria derrubou as temperaturasChegada da frente fria derrubou as temperaturas   (Luiz Vinicius)

A atuação de uma massa de ar frio mantém as temperaturas mais baixas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (19). O avanço da frente fria também deve deixar o tempo mais estável, com grande presença de nebulosidade em todas as regiões do estado.

Apesar da predominância de nuvens, não é descartada pancadas de chuva isoladas e de baixo volume em algumas áreas. A cobertura de nuvens deve dificultar a elevação das temperaturas ao longo do dia, prolongando a sensação de frio durante a semana.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as menores temperaturas são esperadas para municípios do sul e extremo sul do estado, onde os termômetros podem registrar entre 7°C e 10°C, com possibilidade pontual de marcas abaixo dos 7°C.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as máximas não devem passar dos 21°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínimas entre 12°C e 15°C, com máximas de até 23°C.

Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, os termômetros variam entre 10°C e 23°C. No Bolsão, Norte e Leste, as mínimas ficam entre 13°C e 18°C, com máximas de até 28°C.

Os ventos sopram do quadrante sul com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas acima dos 50 km/h em pontos isolados do estado.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campo Grande teve mínima de 13,1°C nesta manhã
Clima
Frio avança em MS e cidades do sul registram temperaturas abaixo de 10°C
A estrutura ainda conta com suporte para animais de estimação, com distribuição de ração e cobertas
Cidade
Com nova frente fria, Parque Ayrton Senna retoma abrigo nesta segunda-feira
Céu de Campo Grande bastante nublado
Clima
Frente fria derruba temperaturas e MS pode ter mínima abaixo de 7°C
Estragos em Deodápolis - Fotos: Reprodução
Clima
Temporal em Deodápolis destrói casas, danifica hospital e deixa famílias desalojadas
Foto: Sarah Chaves
Clima
Instabilidade avança e deixa MS sob risco de tempestades neste domingo
Céu nublado pela manhã
Clima
Frente fria avança e pode provocar tempestades em Mato Grosso do Sul neste sábado
Dia começou chuvoso em Campo Grande
Clima
Frente fria pode deixar a sexta-feira chuvosa em Mato Grosso do Sul
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Nova frente fria pode trazer de volta as chuvas em MS nesta quinta
Foto: Geraldo Bubniak/AEN
Clima
Frio dá trégua e temperaturas voltam a subir em Mato Grosso do Sul
Sol raiou em Campo Grande
Clima
Frio perde força e máximas sobem nesta quarta-feira em MS

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Divulgação / BPChoque / PMMS
Polícia
Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos