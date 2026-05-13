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Clima

Frio perde força e máximas sobem nesta quarta-feira em MS

Manhãs ainda seguem frias em várias regiões do Estado

13 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Sol raiou em Campo GrandeSol raiou em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A onda de frio começa a perder força em Mato Grosso do Sul a partir desta quarta-feira, dia 13. Embora ainda sinta resquícios das baixas temperaturas, principalmente pela manhã, a tendência é das máximas subirem ao longo do dia.

Essa alteração nos termômetros ocorre devido à presença do ar seco e do predomínio do sol, fazendo com que as temperaturas entrem em gradativa elevação, com máximas podendo chegar a 30°C.

Além disso, espera-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%, conforme aponta o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 10°C e máximas podendo chegar a 22°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 18°C e máximas de 26°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 16°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 16°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 14°C e máxima de até 25°C.

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