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Clima

Sábado deve ser chuvoso e temperaturas caem para menos de 10°C em MS

Há expectativa de formação de nevoeiros, especialmente durante o amanhecer

09 maio 2026 - 07h30Vinicius Costa
Tempo nublado e chuvoso em Campo GrandeTempo nublado e chuvoso em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A frente fria segue atuando neste final de semana em Mato Grosso do Sul e o sábado, dia 9, deverá ser chuvoso em praticamente todo o estado, fazendo com que as temperaturas sofram queda brusca ao longo do dia, ficando abaixo da casa das 10°C.

A previsão indica tempo instável, com possibilidade de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), também há possibilidade de mínima invertida em algumas regiões, com as menores temperaturas ocorrendo durante a noite em função da intensificação do ar frio. 

Além disso, há expectativa de formação de nevoeiros, especialmente durante o amanhecer.

Em relação às temperaturas, na sexta-feira os valores ainda permanecem elevados em Mato Grosso do Sul, com máximas entre 27°C e 34°C, especialmente nas regiões norte, pantaneira e do bolsão. 

Porém, nas regiões sul e sudoeste, o avanço do ar frio favorece queda mais acentuada das temperaturas, com valores entre 12°C e 14°C previstos para o final da tarde e durante a noite.

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