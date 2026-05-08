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Clima muda nesta sexta-feira com frente fria e MS deverá ter tempestades

Fenômeno também provocará diminuição de temperaturas

08 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Clima em Campo Grande amanheceu com bastante nuvensClima em Campo Grande amanheceu com bastante nuvens   (Sarah Chaves)

A frente fria deve desembarcar de vez nesta sexta-feira, dia 8, em Mato Grosso do Sul e com ela, trazer mudanças significativas para o clima.

Primeiro, o retorno das chuvas que poderão ser de chuvas intensas a tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Segundo será a diminuição da temperatura a partir desta sexta.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), são esperados acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 mm em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul, oeste/sudoeste e leste do estado, com possibilidade de volumes pontualmente mais elevados.

Em relação às temperaturas, na sexta-feira os valores ainda permanecem elevados em Mato Grosso do Sul, com máximas entre 27°C e 34°C, especialmente nas regiões norte, pantaneira e do bolsão. Porém, nas regiões sul e sudoeste, o avanço do ar frio favorece queda mais acentuada das temperaturas, com valores entre 12°C e 14°C previstos para o final da tarde e durante a noite.

Nessas áreas, há possibilidade de ocorrência de mínima invertida, fenômeno em que as menores temperaturas do dia são registradas no período noturno devido à chegada da massa de ar frio.

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