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Clima

Sexta-feira será de sol forte, calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul

A previsão do Cemtec indica máximas de até 34°C e baixa umidade do ar em todo o Estado

01 maio 2026 - 07h45Sarah Chaves
Foto: Sarah ChavesFoto: Sarah Chaves  

Mato Grosso do Sul terá uma sexta-feira (1º) marcada por tempo firme, sol e variação de nebulosidade, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável em todas as regiões, sem previsão de chuva.

As temperaturas seguem elevadas ao longo do dia, com máximas que podem chegar aos 33°C ou 34°C, principalmente nas regiões norte e leste do Estado. Em cidades como Coxim e Três Lagoas, os termômetros devem atingir até 33°C e 34°C, respectivamente. Já em Campo Grande, a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 31°C.

Apesar do tempo aberto, a umidade relativa do ar deve cair e ficar entre 20% e 40%, o que exige atenção redobrada com hidratação e exposição ao sol, especialmente durante a tarde.

No sul do Estado, as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Dourados e Ponta Porã devem registrar máximas próximas dos 29°C, enquanto Iguatemi pode ter mínima de 19°C, com variação de nuvens ao longo do dia.

A tendência é de manutenção do tempo seco e quente nos próximos dias, mantendo o padrão típico de outono com tardes mais quentes e madrugadas um pouco mais frescas.

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