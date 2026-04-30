Abril encerra com temperatura máxima de 34°C em MS

O mês de abril encerra nesta quinta-feira, dia 30, e Mato Grosso do Sul viverá mais um dia de calor com temperaturas máximas chegando a 34°C.

Apesar desse número, a meteorologia ainda mantém um percentual de chance de chuva para o estado, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades atmosféricas também são reforçadas pelo fluxo de umidade sobre o Estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 17°C e máximas podendo chegar a 29°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 17°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 30°C.

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