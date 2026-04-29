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Operário fica no empate, frustra sonho da semi e se despede da Copa Verde

Resultado não ajudou nenhuma das equipes, que acabaram desclassificadas da competição

29 abril 2026 - 21h37Vinicius Costa    atualizado em 29/04/2026 às 21h43
Operário e Capital-DF estão eliminados da competiçãoOperário e Capital-DF estão eliminados da competição   (Diller Abreu / FFDF)

O Operário está fora da Copa Verde e frustrou o sonho dos torcedores em ver o time na semifinal da competição, após um empate em 2 a 2 contra o Capital-DF, na noite desta quarta-feira, dia 29, em Brasília.

Danilinho abriu o marcador para o time de Campo Grande, mas Deizinho e Cesinha marcaram para os mandantes. Porém, no fim do jogo, André igualou o marcador e pôs números finais ao confronto, que não deixou os dois times de fora do torneio.

Quem vencesse a partida, avançava para a semifinal, pois a combinação de resultados aconteceu: Araguaína tropeçou contra o Vila Nova e o Rio Branco também tropeçou contra o Primavera. Mas nem Operário, nem Capital-DF fizeram o simples.

A Coruja encerra a participação no campeonato na vice-lanterna do Grupo Centro-Oeste A com seis pontos e apenas uma vitória conquistada no torneio.

Já o Operário terminou na terceira colocação com oito pontos e só não passou de fase por conta do saldo de gols.

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