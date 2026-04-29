Operário sonha com semifinal e só vitória interessa na Copa Verde

Para garantir a vaga na semifinal da Copa Verde, só a vitória interessa para o Operário nesta quarta-feira, dia 29, contra o Capital-DF, em Brasília.

Atualmente, o time de Campo Grande está com 7 pontos e divide a primeira posição com Araguaína-TO e Rio Branco-ES, mas está em desvantagem no saldo de gols em relação aos concorrentes.

Assim, para avançar, além da vitória, torce por resultados favoráveis. O Araguaína não pode vencer o Vila Nova-GO, em casa, ou o Rio Branco tropeçar no Primavera, fora. Essas partidas acontecem simultaneamente.

No Grupo B, o Gama-DF já garantiu a primeira posição. A segunda vaga na semifinal está sendo disputada por Atlético Goianiense, Anápolis-GO e Porto Vitória-ES. Tocantinópolis-TO e Cuiabá-MT já estão eliminados.

A partida tem transmissão pelo canal Metrópoles Esportes no YouTube e a bola rola às 18h, no horário de Mato Grosso do Sul.

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