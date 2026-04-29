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Anvisa manda recolher lote de sardinha após detectar salmonella

A medida foi publicada após análise apontar produto impróprio para consumo

29 abril 2026 - 13h50Sarah Chaves
Foto: FreepikFoto: Freepik  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de um lote de sardinha congelada após detectar presença de Salmonella. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira (29).

Segundo a agência, análises laboratoriais encontraram a bactéria em amostras de 25 gramas do produto “Peixe Congelado Sardinha Laje”, da empresa JMS Indústria e Comércio de Pescados. O resultado foi considerado insatisfatório, tornando o alimento impróprio para consumo.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Salmonella é uma bactéria que causa intoxicação alimentar e, em casos mais raros, pode levar a infecções graves e até à morte. A contaminação acontece principalmente pela ingestão de alimentos que tiveram contato com fezes de animais.

A bactéria pode estar presente em produtos de origem animal, como carnes, ovos e leite, além de animais como aves, suínos, répteis e até pets domésticos. Por isso, qualquer alimento contaminado durante o manuseio ou preparo pode transmitir a doença.

Os sintomas mais comuns são diarreia, febre, dor abdominal, náuseas e vômitos. Eles costumam aparecer entre 6 e 72 horas após o consumo e, na maioria dos casos, duram de dois a sete dias.

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