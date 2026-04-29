Mulher que matou marido há 8 anos é encontrada morta em Dourados

Ana Cléia Savala Gonçalves, de 28 anos, foi encontrada morta na noite desta terça-feira, dia 28, no interior da residência em que morava, na região da Comunidade Ouro Fino, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
Quem encontrou a vítima foram dois líderes da comunidade. Ela estava trajando um calça azul listrada e uma blusa preta no momento em que foi encontrada.
Segundo o site Ligado na Notícia, Ana Cleia havia sido vista pela última vez no dia 25, quando foi até um bar na região. Durante a terça-feira, vizinhos sentiram um forte odor vindo da residência e decidiram entrar no imóvel.
Ainda segundo a polícia, a mulher era portadora do vírus HIV, contudo não fazia o tratamento necessário para controlar a doença.
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Fusion fica destruído e motorista morre em acidente com caminhão em Sidrolândia
Polícia
Quatro pessoas são feridas a tiros em atentado em Cassilândia
Polícia
PRF reforça fiscalização em rodovias durante feriadão em MS
Polícia
PF mira grupo que transportava cocaína da Bolívia e bloqueia R$ 4 milhões em MS
Polícia
Jovem é sequestrado e morto em 'tribunal do crime' em Pedro Gomes
Polícia
Procurado por homicídio no estado de Mato Grosso é preso em distrito de Rio Brilhante
Polícia
PM intercepta Belina e prende suspeito de furto em Campo Grande
Interior
Homem é preso em Nova Alvorada do Sul suspeito de crime sexual contra menor
Polícia
Denunciado por abandono, filho esfaqueia próprio pai em Campo Grande
Polícia