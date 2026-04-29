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Mulher que matou marido há 8 anos é encontrada morta em Dourados

Vizinhos sentiram um forte odor vindo da residência

29 abril 2026 - 13h23Vinicius Costa
Mulher foi encontrada na própria residênciaMulher foi encontrada na própria residência   (Leandro Holsbach)

Ana Cléia Savala Gonçalves, de 28 anos, foi encontrada morta na noite desta terça-feira, dia 28, no interior da residência em que morava, na região da Comunidade Ouro Fino, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Quem encontrou a vítima foram dois líderes da comunidade. Ela estava trajando um calça azul listrada e uma blusa preta no momento em que foi encontrada.

Segundo o site Ligado na Notícia, Ana Cleia havia sido vista pela última vez no dia 25, quando foi até um bar na região. Durante a terça-feira, vizinhos sentiram um forte odor vindo da residência e decidiram entrar no imóvel.

Ainda segundo a polícia, a mulher era portadora do vírus HIV, contudo não fazia o tratamento necessário para controlar a doença.

Ana Cléia já foi presa por homicídio ao matar o próprio companheiro a facadas em 2018. 

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