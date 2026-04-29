PRF reforça fiscalização em rodovias durante feriadão em MS

A Polícia Rodoviária Federal manterá o reforço na fiscalização das rodovias federais em Mato Grosso do Sul durante o feriadão. A operação começa nesta quinta-feira, dia 30, e seguirá até o domingo, dia 3 de maio.

A manutenção do reforço nas estradas com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da Motiva Pantanal.

No Mato Grosso do Sul, policiais rodoviários federais atuarão a partir de nove Delegacias e 24 Unidades Operacionais, reforçando o policiamento em mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais, distribuídos em 11 rodovias que atravessam o estado.

Ainda conforme informado pela PRF, não haverá restrição de trânsito em Mato Grosso do Sul.

O balanço final da Operação será divulgado na segunda-feira, dia 4.

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