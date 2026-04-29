Fusion fica destruído e motorista morre em acidente com caminhão em Sidrolândia

João Paulo Souza Cruz, de 41 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão, na noite desta terça-feira, dia 28, na BR-060, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Ele estaria conduzindo um Ford Fusion e por motivos a serem apurados, invadiu a pista contrária da rodovia colidindo frontalmente com um caminhão, conduzido por um idoso, de 75 anos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, João Paulo ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Já o idoso, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e isolou a área para atuação da Polícia Científica.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

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