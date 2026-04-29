Denunciado por abandono, filho esfaqueia próprio pai em Campo Grande

Homem, de 34 anos, foi preso em flagrante logo após esfaquear o próprio pai, de 71 anos, que possui limitações físicas e necessidades especiais, na região central de Campo Grande, no final da tarde desta terça-feira, dia 28.

O ataque causou diversos ferimentos na vítima, já que foi provocado por uma faca de serra. O idoso acredita que foi atacado após ter acionado judicialmente o filho por abandono.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito apresentava agitação e agressividade, com falas desconexas e foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por lesão corporal contra familiar.

Ainda conforme o registro, a vítima chegava na residência em seu triciclo e ao abrir o portão, foi surpreendido pelo filho que passou a esfaqueá-lo.

A Polícia Militar atendeu o ocorrência e encaminhou para a delegacia de plantão.

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