Menu
Menu Busca terça, 28 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Padrasto sai algemado em Campo Grande sob suspeita de estupro de menino de 1 ano

A criança precisou passar por procedimentos de reanimação, e o caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA)

28 abril 2026 - 17h05Vinícius Santos     atualizado em 28/04/2026 às 17h09
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)   (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Algemado, foi assim que saiu um homem de 21 anos, apontado como padrasto de um menino de apenas 1 ano, levado para a delegacia nesta terça-feira (28), após a criança ser socorrida em estado grave no bairro Vila Santa Luzia, em Campo Grande, com sinais de maus-tratos e suspeita de violência sexual.

O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e perícia técnica, após a criança ser encontrada sem conseguir respirar dentro da residência da família.

Segundo informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente por um motorista de aplicativo, que relatou que uma passageira estava em completo desespero durante a corrida, afirmando que sua filha de 1 ano teria morrido em casa.

Conforme o relato, a mãe contou que recebeu uma ligação do marido informando que a criança não conseguia respirar. Diante da denúncia, equipes seguiram imediatamente até o imóvel. 
No local, os policiais encontraram o padrasto segurando o menino nos braços e passaram a realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, com massagem cardíaca, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após assumir o atendimento, a equipe médica conseguiu reanimar a criança e a encaminhou para o hospital Santa Casa. Durante o deslocamento, o médico constatou que o menino apresentava diversos hematomas pelo corpo, além de indícios de possível abuso sexual na região íntima. 

Na casa, durante os levantamentos policiais, foi encontrada uma substância análoga à maconha na varanda dos fundos. Além disso, vestígios de sangue foram localizados na coberta da criança e também na cama do casal.

Diante da situação, a perícia técnica foi acionada para analisar o imóvel e recolher elementos que possam ajudar a esclarecer se houve violência física e sexual contra a vítima.

O padrasto e a mãe da criança foram levados para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde o caso foi registrado e passa a ser investigado pela Polícia Civil.

Prisões - A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) informou que a mãe e o padrasto da criança, de 1 ano e 8 meses, foram presos em flagrante. Segundo a polícia, o padrasto foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos majorado (art. 136, § 3º, do Código Penal) e estupro de vulnerável com causa de aumento de pena (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal).

Também foi representada ao Poder Judiciário a prisão preventiva dele, diante da gravidade dos fatos e do risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. Já a genitora foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos majorado (art. 136, § 3º, do Código Penal). Ambos aguardam audiência de custódia.

Em atenção à proteção integral da criança, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990), nenhuma informação que possa identificar a vítima será divulgada.

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito de usufruir indevidamente de cartão foi localizado
Polícia
Rapaz encontra cartão e usufrui de quase R$ 1 mil em Nova Andradina
Diversos documentos foram apreendidos na operação
Polícia
Polícia afirma que decisão sobre prisões não invalida investigação da OncoJuris
Ação aconteceu também em Mato Grosso do Sul
Polícia
Dois são presos com material de abuso sexual infantil em Campo Grande
Frente do carro ficou completamente destruído
Polícia
Jovem morre em grave acidente na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
PF cumpre mandados em MS e outros estados em ofensiva contra abuso de crianças
Divulgação - PMMS
Polícia
Polícia Militar apreende carga de drogas avaliada em mais de R$ 6 milhões em Deodápolis
Caso aconteceu na região da Prainha, em Paranaíba
Polícia
Adolescente denuncia estupro durante passeio de jet ski em Paranaíba
Cachorrinho teve a orelha cortada
Polícia
Idoso é preso por cortar orelha de cachorro em Ribas do Rio Pardo
Canetas seriam levadas para o Mato Grosso
Polícia
Médico é preso transportando canetas emagrecedoras ilegais em Coxim
Operação aconteceu nas cidades de Coxim e Rio Verde
Polícia
Morto em confronto com o Garras em operação era líder de facção em Coxim

Mais Lidas

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Imagem Ilustrativa
Interior
Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS