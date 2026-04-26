Menu
Menu Busca domingo, 26 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS

Vítima, de 11 anos, foi derrubada no chão e abusada por um homem de 24 anos, que acabou preso

26 abril 2026 - 11h07Taynara Menezes
Imagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Uma menina, de 11 anos, foi abusada por eim homem, de 24 anos, enquanto voltava da escola, na aldeia Racho Jacaré, em Laguna Carapã.

Conforme o Dourados Newa, a vítima seguia para casa por volta das 17h de sexta-feira (24), quando foi abordada pelo autor,  que a derrubou no chão e tirou a roupa da menor para cometer o estupro.

A menina contou a situação para uma tia que também mora na aldeia e a levou ao hospital da cidade.

Os profissionais da saúde acionaram o Conselho Tutelar informando que havia uma menina internada com vestígios de abuso sexual, e o órgão foi até o local acompanhado da Polícia Militar.

Com as informações repassadas pela criança e pela tia, os policiais fizeram buscas nas aldeias com apoio de lideranças indígenas e o suspeito foi encontrado.

Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O caso é investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

