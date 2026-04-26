Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS

Uma menina, de 11 anos, foi abusada por eim homem, de 24 anos, enquanto voltava da escola, na aldeia Racho Jacaré, em Laguna Carapã.
Conforme o Dourados Newa, a vítima seguia para casa por volta das 17h de sexta-feira (24), quando foi abordada pelo autor, que a derrubou no chão e tirou a roupa da menor para cometer o estupro.
A menina contou a situação para uma tia que também mora na aldeia e a levou ao hospital da cidade.
Os profissionais da saúde acionaram o Conselho Tutelar informando que havia uma menina internada com vestígios de abuso sexual, e o órgão foi até o local acompanhado da Polícia Militar.
Com as informações repassadas pela criança e pela tia, os policiais fizeram buscas nas aldeias com apoio de lideranças indígenas e o suspeito foi encontrado.
Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O caso é investigado.