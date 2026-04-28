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Morto em confronto com o Garras em operação era líder de facção em Coxim

Fabrício Troch Soares era um dos alvos e havia mandados contra ele

28 abril 2026 - 07h50Vinicius Costa
Operação aconteceu nas cidades de Coxim e Rio VerdeOperação aconteceu nas cidades de Coxim e Rio Verde   (PC de Souza/Edição MS)

Fabrício Troch Soares, de 33 anos, que morreu em confronto com uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), na manhã de segunda-feira, dia 27, era apontado como o líder de uma facção criminosa atuante na cidade de Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

A polícia havia ido até uma residência no bairro Senhor Divino, quando ao tentar cumprir o mandado de busca e apreensão, Fabrício que estava no imóvel, reagiu a abordagem e trocou tiros com a equipe policial. Ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu e faleceu no Hospital Regional.

Durante a operação Leviatã, foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão e dois de prisão em diferentes municípios. Duas pessoas foram presas, sendo uma em Coxim e outra em Rio Verde.

Além disso, na operação, foi localizado um veículo utilizado em dois homicídios tentados ocorridos na região. Também foram apreendidas roupas utilizadas pelos autores dos crimes. Após perícia, constatou-se que o veículo era objeto de roubo.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização dos integrantes do grupo criminoso.

O objetivo da operação é restabelecer a ordem pública e conter o avanço de organização criminosa oriunda do Mato Grosso e tem por objetivo enfraquecer a atuação e impedir a expansão de atividades ilícitas na região norte do Estado.

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