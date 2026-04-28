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Política

Vereadores votam dois projetos na sessão desta terça na Câmara

As propostas tratam de campanha sobre propriedade privada e da criação de data para conscientização sobre doença rara

28 abril 2026 - 08h22Sarah Chaves
Foto: Izaias MedeirosFoto: Izaias Medeiros  

A Câmara Municipal de Câmara Municipal de Campo Grande vota dois projetos de lei nesta terça-feira (28), durante a sessão ordinária que começa às 9h. As propostas entram em segunda discussão.

Um dos textos em pauta é o Projeto de Lei 11.789/25, do vereador André Salineiro, que cria o Abril Verde e Amarelo na Capital. A iniciativa prevê ações de conscientização sobre a importância da propriedade privada, com campanhas educativas, debates e parcerias entre o poder público e entidades.

Também será analisado o Projeto de Lei 11.859/25, de autoria do vereador Flávio Cabo Almi, que institui o Dia Municipal da Conscientização da Osteogênese Imperfeita, a ser lembrado em 6 de maio. A doença rara, conhecida como “ossos de vidro”, provoca fragilidade óssea e facilita fraturas.

Durante a sessão, o advogado Tiago Pitthan participa da Palavra Livre para falar sobre conscientização do câncer e redes de apoio. O convite foi feito pelo vereador Jean Ferreira.

A sessão é aberta ao público e também será transmitida pela TV Câmara e pela internet.

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