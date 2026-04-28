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Idoso é preso por cortar orelha de cachorro em Ribas do Rio Pardo

Denúncia de moradores ainda apontam que agressor mutilou órgão genital do animal

28 abril 2026 - 09h38Vinicius Costa
Cachorrinho teve a orelha cortadaCachorrinho teve a orelha cortada   (Reprodução/Ribas Ordinário)

Juvenal Resena da Silva, de 65 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta segunda-feira, dia 27, após mutilar a orelha de um cachorro no Jardim Nova Esperança, em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

A denúncia de testemunhas apontam ainda que o idoso teria mutilado o órgão genital do animal. Ao ser detido por uma equipe da Polícia Militar, o agressor confessou que cometeu os maus-tratos contra o cão.

Segundo o boletim de ocorrência, vídeos foram apresentados para os policiais que ajudaram a dar o flagrante contra o idoso. A faca utilizada na mutilação do animal foi apreendida e entregue na delegacia.

Porém, não há detalhes se o animal foi encaminhado para alguma ONG ou alguma clínica veterinária na cidade.

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