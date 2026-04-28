Idoso é preso por cortar orelha de cachorro em Ribas do Rio Pardo

Juvenal Resena da Silva, de 65 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta segunda-feira, dia 27, após mutilar a orelha de um cachorro no Jardim Nova Esperança, em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.
A denúncia de testemunhas apontam ainda que o idoso teria mutilado o órgão genital do animal. Ao ser detido por uma equipe da Polícia Militar, o agressor confessou que cometeu os maus-tratos contra o cão.
Segundo o boletim de ocorrência, vídeos foram apresentados para os policiais que ajudaram a dar o flagrante contra o idoso. A faca utilizada na mutilação do animal foi apreendida e entregue na delegacia.
Porém, não há detalhes se o animal foi encaminhado para alguma ONG ou alguma clínica veterinária na cidade.
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