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Após cavar a própria cova, menino de 12 anos é salvo pela PMMT de execução

O caso foi registrado em Várzea Grande e a vítima estava sob ameaça de integrantes de uma facção criminosa, chamando atenção pela pouca idade do garoto

27 abril 2026 - 11h22Vinícius Santos com informações da PMMT
Itens apreendidos - Foto: Divulgação / PMMTItens apreendidos - Foto: Divulgação / PMMT  

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT) resgatou, na última sexta-feira (24), um menino de 12 anos que teria sido levado à força e submetido a um chamado “tribunal do crime”, sistema paralelo de “julgamento” atribuído a uma facção criminosa. A ação ocorreu em Várzea Grande e terminou com a prisão de quatro homens suspeitos por sequestro e cárcere privado.

De acordo com a PMMT, policiais militares do 2º Comando Regional, com apoio da Companhia de Motopatrulhamento Tático Raio, foram acionados após moradores relatarem que um grupo havia arrastado a criança à força, segurando-a pelos braços, até uma residência localizada na Rua dos Operários, no bairro Vila Arthur.

Diante das informações, as equipes intensificaram as buscas e conseguiram localizar o imóvel indicado. No local, os policiais encontraram o menino sob contenção, mantido pelos quatro suspeitos.

Durante a abordagem, a vítima relatou que estava sendo submetida a um “tribunal do crime” e que seria executada. Ainda segundo o relato, após a morte, o corpo seria enterrado em uma área próxima conhecida como “Fazendinha”. A motivação apontada seria a suspeita de envolvimento em furtos na região.

O menino também apresentava lesões no rosto, que teriam sido causadas por agressões durante a ação criminosa.

Dentro da residência, os policiais encontraram objetos que, segundo a ocorrência, seriam utilizados na possível execução e ocultação de corpo, entre eles facas, pá, picareta e enxada. Ainda conforme a PMMT, a criança relatou que teria sido obrigada a cavar a própria cova.

No mesmo imóvel, foram apreendidos materiais relacionados ao tráfico de drogas, como três balanças de precisão, dinheiro em espécie, celulares e chips telefônicos. Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Central de Flagrantes, juntamente com a vítima, para as providências legais. 

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e prestar assistência ao menino. A ocorrência segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

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