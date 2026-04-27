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Campo Grande inicia Campanha do Agasalho 2026 para famílias em vulnerabilidade

Com vários pontos de coleta, as doações podem ser feitas em todas as Secretarias municipais, shoppings parceiros e escolas

27 abril 2026 - 12h36Sarah Chaves
A orientação é doar peças em bom estadoA orientação é doar peças em bom estado   (PMCG)

Diante da mudança do clima, o Poder Público já iniciou a Campanha do Agasalho 2026 em Campo Grande, recebendo doações de  roupas de frio, cobertores e calçados destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Com vários pontos de coleta, as doações podem ser feitas em todas as Secretarias Municipais, incluindo a sede administrativa, além de locais parceiros como Shopping Campo Grande, Shopping Norte Sul, Colégio Master e também em escolas da Rede Municipal de Ensino.

A orientação é doar peças em bom estado, como casacos, mantas, meias e roupas infantis. Todo o material arrecadado passa por triagem antes de ser destinado a famílias e instituições previamente acompanhadas pelos serviços sociais.

Pontos de coleta – Campanha do Agasalho
A solidariedade está espalhada por toda a cidade. Confira onde doar:
Todas as Secretarias Municipais, incluindo a sede administrativa
Shopping Campo Grande e Shopping Norte Sul
Colégio Master
Escolas da Rede Municipal de Ensino

 

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