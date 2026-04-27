Menu
Menu Busca segunda, 27 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Economia

Batata e uva puxam alta de preços na Ceasa/MS

Mercado reflete clima e consumo mais fraco no fim do mês

27 abril 2026 - 13h24Sarah Chaves
Foto: Divulgação/ Ceasa-MSFoto: Divulgação/ Ceasa-MS  

A batata inglesa, a uva verde e o limão tahiti puxaram a alta de preços na Ceasa/MS na 17ª semana de 2026, enquanto frutas como maçã, mamão e manga registraram quedas expressivas. O levantamento do período de 20 a 25 de abril, mostra o mercado pressionado pelo clima e pelo ritmo mais fraco de consumo no fim do mês.

Entre as altas, o destaque mais relevante foi a uva verde, que subiu 11,76%, passando de R$ 75 para R$ 85 a caixa de 5 kg, a maior variação positiva da semana. Na sequência, aparecem a batata inglesa e o limão tahiti, ambos com alta de 10%. A batata saltou de R$ 180 para R$ 200 o saco de 50 kg, movimento considerado sensível por se tratar de um item básico e de grande volume. Já o limão foi de R$ 45 para R$ 50 a caixa. A melancia teve ajuste mais leve, de 3,23%.

Do outro lado, as quedas chamam atenção pela intensidade e concentração em frutas. Três produtos tiveram recuo idêntico de 12,5%: maçã nacional (de R$ 140 para R$ 130), mamão havaí (de R$ 90 para R$ 80) e manga Tommy (de R$ 75 para R$ 65). Apesar da queda, os valores ainda são considerados elevados, especialmente no caso do mamão, que segue com preço alto mesmo com menor demanda.

A cenoura também teve baixa relevante, de 9,09%, caindo de R$ 120 para R$ 110, mas ainda em patamar elevado, reflexo de oferta restrita. Já o melão espanhol recuou 6,34%, influenciado por perda de qualidade.

A análise dos dados mostra um cenário típico de transição: produtos com oferta mais curta, impactados por clima irregular, seguem pressionando os preços para cima, enquanto itens com menor saída no fim do mês sofrem correção, como as frutas.

A tendência, segundo o próprio levantamento, é de continuidade da volatilidade nas próximas semanas, com possível nova pressão de alta em itens com previsão de redução de oferta a partir de maio.
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arquivo - luoman/Getty Images
Economia
Com cota chinesa, alta da carne já pesa nas gôndolas dos supermercados
Bolsa Família ajudará beneficiários neste mês de abril
Economia
Beneficiários do NIS final 7 recebem parcela do Bolsa Família nesta segunda
Com mercado aquecido, Semana S foca em emprego e qualificação
Economia
Com mercado aquecido, Semana S foca em emprego e qualificação
Agência do INSS
Economia
Mutirão do INSS prevê 19 mil atendimentos para reduzir fila da perícia
Conta de luz deve ter alívio no próximo mês
Economia
Aneel define que maio terá bandeira tarifária amarela
O governador Eduardo Riedel autorizou o trabalho durante agenda em Terenos
Geral
Riedel autoriza obras da MS-355 e impulsiona nova rota estratégica para exportações em MS
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13&ordm; nesta sexta
Economia
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13º nesta sexta
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Beneficiários do NIS final 6 recebem parcela do Bolsa Família nesta sexta
Carrinho de cliente com compras em supermercado
Economia
Consumo em supermercados cresce 1,92% no primeiro trimestre
Receita Federal
Economia
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Mais Lidas

Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Acidente aconteceu na Avenida Cônsul Assaf Trad
Polícia
Motociclista morre em colisão frontal com carro em avenida de Campo Grande
Equipes no local
Interior
Homem é encontrado morto em fazenda e suspeita é de ataque de javali em Douradina
Veículos ficaram com a frente destruída
Polícia
Motorista morre em acidente a caminho da casa da mãe em Campo Grande