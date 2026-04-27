Batata e uva puxam alta de preços na Ceasa/MS

A batata inglesa, a uva verde e o limão tahiti puxaram a alta de preços na Ceasa/MS na 17ª semana de 2026, enquanto frutas como maçã, mamão e manga registraram quedas expressivas. O levantamento do período de 20 a 25 de abril, mostra o mercado pressionado pelo clima e pelo ritmo mais fraco de consumo no fim do mês.

Entre as altas, o destaque mais relevante foi a uva verde, que subiu 11,76%, passando de R$ 75 para R$ 85 a caixa de 5 kg, a maior variação positiva da semana. Na sequência, aparecem a batata inglesa e o limão tahiti, ambos com alta de 10%. A batata saltou de R$ 180 para R$ 200 o saco de 50 kg, movimento considerado sensível por se tratar de um item básico e de grande volume. Já o limão foi de R$ 45 para R$ 50 a caixa. A melancia teve ajuste mais leve, de 3,23%.

Do outro lado, as quedas chamam atenção pela intensidade e concentração em frutas. Três produtos tiveram recuo idêntico de 12,5%: maçã nacional (de R$ 140 para R$ 130), mamão havaí (de R$ 90 para R$ 80) e manga Tommy (de R$ 75 para R$ 65). Apesar da queda, os valores ainda são considerados elevados, especialmente no caso do mamão, que segue com preço alto mesmo com menor demanda.

A cenoura também teve baixa relevante, de 9,09%, caindo de R$ 120 para R$ 110, mas ainda em patamar elevado, reflexo de oferta restrita. Já o melão espanhol recuou 6,34%, influenciado por perda de qualidade.

A análise dos dados mostra um cenário típico de transição: produtos com oferta mais curta, impactados por clima irregular, seguem pressionando os preços para cima, enquanto itens com menor saída no fim do mês sofrem correção, como as frutas.

A tendência, segundo o próprio levantamento, é de continuidade da volatilidade nas próximas semanas, com possível nova pressão de alta em itens com previsão de redução de oferta a partir de maio.



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