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Saúde

Anvisa suspende venda de xaropes com clobutinol

Substância aumenta risco de arritmias cardíacas

27 abril 2026 - 14h12Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Substância aumenta risco de arritmias cardíacasSubstância aumenta risco de arritmias cardíacas   (Original_Frank/ Pixabay)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (27), a suspensão imediata da venda e do uso de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol.

O componente é utilizado na formulação de diversos xaropes antitussígenos comercializados no mercado brasileiro.

A decisão fundamenta-se em um parecer técnico da Gerência de Farmacovigilância do órgão, que identificou um aumento significativo no risco de arritmias cardíacas graves em pacientes que utilizam a substância.

Segundo a agência, a gravidade dos efeitos colaterais supera qualquer benefício terapêutico oferecido pelo fármaco.

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