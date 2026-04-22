Com 32 leitos, Hospital de Câncer inaugura 5º andar e amplia atendimento oncológico na Capital

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão inaugura na próxima segunda-feira (27) o 5º andar da unidade, em Campo Grande, ampliando a estrutura de atendimento com a entrega de 32 novos leitos.

O novo pavimento integra a expansão da Unidade III do hospital e recebeu o nome de Ala Famílias do Agro. O espaço foi estruturado para oferecer mais conforto, dignidade e qualidade no atendimento a pacientes em tratamento oncológico.

A obra é resultado da parceria entre o Governo do Estado e o hospital, com apoio de 25 famílias do agronegócio sul-mato-grossense, que contribuíram com cotas de R$ 50 mil cada, totalizando R$ 1,25 milhão para a conclusão do andar.

A unidade faz parte de um projeto maior de ampliação do hospital, que recebeu investimento de cerca de R$ 35 milhões do Governo do Estado. O prédio contará com nove pavimentos, dos quais quatro já estão em funcionamento.

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão é referência em oncologia e responde por cerca de 70% dos atendimentos de câncer via SUS em Mato Grosso do Sul.

A inauguração do 5º andar reforça a ampliação da rede de atendimento e a capacidade assistencial da unidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também