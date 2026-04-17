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Saúde

MS intensifica combate à chikungunya com reforço de equipes, capacitação e ações em campo

Medidas incluem apoio técnico direto nos municípios, treinamento de profissionais de saúde e mobilização comunitária para conter avanço da doença

17 abril 2026 - 14h52Taynara Menezes
Equipe da Defesa Civil Estadual de Mato Grosso do Sul Equipe da Defesa Civil Estadual de Mato Grosso do Sul   (Foto: André Lima)

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou um novo pacote de ações para conter o avanço da chikungunya, com reforço de equipes técnicas nos municípios, capacitação de profissionais para manejo clínico e intensificação das operações em campo, incluindo limpeza de áreas e eliminação de criadouros.

As medidas priorizam o fortalecimento da assistência à população, com a atuação de especialistas nas Unidades Básicas de Saúde de Fátima do Sul, Nioaque, Itaporã e Jardim. A iniciativa amplia a capacidade de atendimento e qualifica o diagnóstico e tratamento da doença.

Além disso, equipes técnicas da vigilância em saúde passarão a atuar diretamente nos territórios, oferecendo suporte aos municípios e aprimorando o monitoramento epidemiológico. A atualização dos dados no sistema de notificação foi reforçada como estratégia essencial para orientar decisões rápidas e eficazes.

No campo, as ações já estão em andamento. Em Itaporã, foram iniciados trabalhos de limpeza urbana, enquanto nas aldeias indígenas de Dourados as equipes atuam na eliminação de criadouros e na melhoria do armazenamento de água.

A operação conta ainda com apoio logístico da Defesa Civil Estadual, que organiza frentes de trabalho, define rotas e auxilia na distribuição das equipes, garantindo maior agilidade nas respostas.

Outro eixo considerado estratégico é a mobilização da população. Os municípios destacaram dificuldades na conscientização dos moradores, e a orientação é ampliar o envolvimento de lideranças locais para fortalecer as ações de prevenção.

Como suporte às atividades, foram distribuídas bombas costais para uso em campo. Também houve apoio social, com a disponibilização de cestas básicas para atendimento às comunidades.

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