Criança de 2 anos morre após tiro na cabeça

Uma criança de 2 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na manhã de quinta-feira (16), em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o caso ocorreu na região do Balneário Água Limpa.

Após o disparo, a criança foi socorrida e levada para atendimento no Hospital João XXIII, na capital mineira, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações iniciais apontam que o casal responsável pela criança buscou ajuda em um ponto de atendimento na BR-040 antes do encaminhamento hospitalar. A mãe relatou que a criança teria pegado uma arma que estava guardada em uma gaveta e efetuado um disparo acidental contra si mesma.

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as circunstâncias e a causa da morte. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, onde passou por exames e já foi liberado à família.

A perícia oficial esteve no local do fato e recolheu vestígios que irão subsidiar as investigações. Foram apreendidos uma arma de fogo, munições, celulares e outros materiais que serão analisados. Segundo a Polícia Civil, as diligências seguem sob responsabilidade da delegacia de Itabirito, e até o momento não houve prisão de suspeitos.

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