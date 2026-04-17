Menu
Menu Busca sexta, 17 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Polícia

Idoso é encontrado morto em residência no distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul

Não foram encontrados indícios de morte violenta, o que dispensou o acionamento da perícia técnica e demais procedimentos investigativos

17 abril 2026 - 09h26Vinícius Santos
Reprodução - Alvorada InformaReprodução - Alvorada Informa  

O corpo de um idoso foi encontrado sem sinais vitais em uma residência no distrito de Pana, em Nova Alvorada do Sul, na noite desta quinta-feira (16). A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar (PMMS). 

A vítima foi identificada como José Gonçalo Salviano, de 65 anos. Um médico que atua na região foi acionado e compareceu ao local, onde confirmou o óbito. Ainda segundo informações repassadas, a morte teria ocorrido por causas naturais.

Posteriormente, uma funerária foi acionada e realizou a remoção do corpo. Conforme o Alvorada Informa, não foram encontrados indícios de morte violenta, o que dispensou o acionamento da perícia técnica e demais procedimentos investigativos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima morreu no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é executado a tiros dentro de barbearia no Jardim Centro-Oeste
Equipes do Samu fizeram o atendimento na vítima
Polícia
Usuário de drogas agride os pais com pauladas em Campo Grande e foge
Corpo de Bombeiros atendeu a vítima
Polícia
Desorientado e com lesões na cabeça, homem é socorrido no Jardim Tarumã
Três são presos por violação de túmulo e necrofilia contra vítima de feminicídio em Eldorado
Polícia
Três são presos por violação de túmulo e necrofilia contra vítima de feminicídio em Eldorado
Divulgação - BPMRv
Polícia
Motorista é preso na MS-156 e apreensão de haxixe causa prejuízo de R$ 900 mil ao tráfico
Divulgação / PRF
Polícia
PRF apreende 368 kg de maconha em Bataguassu e prende homem em flagrante
Incêndio em área protegida: PF investiga ação criminosa para manejo de gado em Ladário
Polícia
Incêndio em área protegida: PF investiga ação criminosa para manejo de gado em Ladário
Carro foi periciado - Foto: Divulgação / PCMS
Polícia
Polícia identifica motorista de acidente que deixou mãe e filho em estado grave no Noroeste
Divulgação / BPChoque
Polícia
CHOQUE prende dupla suspeita de invadir casa e furtar armas de CAC em Campo Grande
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
PF e Gaeco cumprem mandados em MS e bloqueiam cerca de R$ 18 milhões do tráfico de drogas

Mais Lidas

Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Justiça
Preso por matar a ex em Campo Grande, homem briga na Justiça com a filha por bens
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Pega 44 anos de prisão rapaz que matou 2 crianças inocentes em Campo Grande
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Em júri, acusado de matar duas crianças pede para não ser julgado pela 'tatuagem'
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/4/2026