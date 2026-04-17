Idoso é encontrado morto em residência no distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul

O corpo de um idoso foi encontrado sem sinais vitais em uma residência no distrito de Pana, em Nova Alvorada do Sul, na noite desta quinta-feira (16). A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar (PMMS).

A vítima foi identificada como José Gonçalo Salviano, de 65 anos. Um médico que atua na região foi acionado e compareceu ao local, onde confirmou o óbito. Ainda segundo informações repassadas, a morte teria ocorrido por causas naturais.

Posteriormente, uma funerária foi acionada e realizou a remoção do corpo. Conforme o Alvorada Informa, não foram encontrados indícios de morte violenta, o que dispensou o acionamento da perícia técnica e demais procedimentos investigativos.

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