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PF e Gaeco cumprem mandados em MS e bloqueiam cerca de R$ 18 milhões do tráfico de drogas

A investigação teve início após a apreensão de dinheiro em espécie transportado entre Ponta Porã e Dourados, o que levou à identificação de uma suposta rede criminosa

16 abril 2026 - 11h23Vinícius Santos
Imagem de agentes da Polícia FederalImagem de agentes da Polícia Federal   (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Audácia 2, em ação conjunta com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A ofensiva cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em diferentes municípios do Estado.

Segundo a PF, a operação ocorre simultaneamente em Dourados, Campo Grande, Caarapó e Fátima do Sul. As investigações tiveram início após a apreensão de valores em espécie que eram transportados entre Ponta Porã e Dourados, em 29 de novembro de 2023. A partir desse material, os investigadores avançaram na identificação de uma suposta rede criminosa.

Após a deflagração da primeira fase da Operação Audácia, em julho de 2025, novas informações foram incorporadas ao inquérito e apontaram indícios de atuação ligada ao tráfico de drogas, com possível envolvimento de servidores públicos.

No decorrer da operação desta quinta-feira, também foram determinadas medidas cautelares de bloqueio de bens que somam aproximadamente R$ 18 milhões, além da realização de buscas com o objetivo de reunir provas que possam confirmar ou afastar as suspeitas levantadas. As investigações seguem em andamento.

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