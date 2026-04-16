Após ver mensagens no celular, mulher tenta matar o marido a facadas em Campo Grande

Um homem de 26 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas na noite de quarta-feira (15), no bairro Jardim Anache, região norte de Campo Grande. A principal suspeita do crime é a esposa dele, de 28 anos.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h30 de quinta-feira (16) para comparecer à Santa Casa de Campo Grande, onde a vítima havia dado entrada com ferimentos provocados por arma branca.

Conforme o registro da ocorrência, no hospital, o homem relatou aos policiais que estava em sua residência, localizada na rua Manche Catan David, quando foi surpreendido enquanto dormia pela esposa, que estaria armada com uma faca.

Ele afirmou que a mulher teria tentado golpeá-lo na região do pescoço. Na tentativa de se defender, utilizou o braço esquerdo, momento em que acabou atingido por três perfurações profundas.

Ainda segundo o relato, a agressão teria sido contida pela mãe da suspeita, que também mora no imóvel. Após o ataque, devido ao intenso sangramento, a vítima teria buscado atendimento médico por meios próprios, utilizando um carro por aplicativo.

O homem permanece internado na Santa Casa, consciente e orientado, recebendo atendimento médico. À polícia, ele também informou que o possível motivo da agressão estaria relacionado a conversas que a esposa teria encontrado no celular dele com outra mulher.

A suspeita não foi localizada pelas equipes policiais. O caso foi registrado no CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada) como homicídio simples na forma tentada e segue sob investigação da Polícia Civil.

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