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Homem é preso em flagrante após descumprir medida protetiva em Coxim

Suspeito já havia sido detido pelo mesmo crime anteriormente; caso ocorreu no bairro Senhor Divino

15 abril 2026 - 18h50Taynara Menezes
Delegacia de Polícia Civil de CoximDelegacia de Polícia Civil de Coxim   (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (15) por descumprir medida protetiva de urgência no bairro Senhor Divino, em Coxim. A prisão ocorreu após denúncia feita por uma moradora, que informou à Polícia Civil que o indivíduo teria pulado o muro da residência da vítima, mesmo estando proibido de se aproximar.

No momento da ação, policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) estavam na região e encontraram a vítima, de 25 anos, abalada, na presença do autor, da mesma idade.

De acordo com as informações, o homem já havia sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de ocorrência em janeiro deste ano e havia sido novamente intimado em março sobre a manutenção das medidas protetivas.

Além do descumprimento da ordem judicial, a vítima relatou um histórico de violência psicológica. O suspeito foi autuado em flagrante e deve passar por audiência de custódia.

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