Polícia investiga violação de túmulo de vítima de feminicídio em Eldorado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Eldorado, instaurou procedimento investigativo para apurar a violação do túmulo de Vera Lúcia da Silva, de 42 anos, vítima de feminicídio registrado no último domingo, 12 de abril.

Na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 7h, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que o sepulcro da vítima havia sido violado. No local, a irregularidade foi constatada, sendo acionadas a perícia criminal e uma funerária para adoção das providências necessárias.

Durante as diligências iniciais, surgiram indícios de que o autor possa ter cometido um ato ilícito de extrema gravidade envolvendo o cadáver, hipótese que será apurada ao longo da investigação com base em análises técnico-periciais.

A Polícia Civil destacou que o caso pode ter relação com o feminicídio ocorrido na noite de 12 de abril, quando a vítima foi encontrada morta junto ao ex-companheiro, em um contexto de violência doméstica.

As investigações já estão em andamento para identificar a autoria, esclarecer as circunstâncias e responsabilizar criminalmente os envolvidos. Por se tratar de um caso em apuração, detalhes adicionais não foram divulgados para não comprometer o trabalho policial.

A instituição reforçou o compromisso com a elucidação dos fatos, ressaltando a gravidade da ocorrência e a necessidade de rigor na investigação.

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