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Casal é encontrado morto e polícia apura feminicídio em Eldorado

Se confirmado, este será o décimo caso no Estado

13 abril 2026 - 09h52Sarah Chaves
Foto: FreepikFoto: Freepik  

A Polícia Civil investiga um caso de possível feminicídio seguido de suicídio registrado na noite de domingo (12), em Eldorado. Um homem e uma mulher foram encontrados mortos em frente a uma residência no bairro Jardim Novo Eldorado.

A ocorrência começou por volta das 23h50, quando a Polícia Militar foi acionada após denúncia de violência doméstica em um imóvel na Avenida Brasil. Ao chegar ao local, os policiais encontraram as duas vítimas caídas próximas ao portão da casa, já sem vida.

A mulher foi identificada como Vera Lúcia da Silva, de 41 anos. O homem, apontado como suspeito, é Valdeci Caetano dos Santos, de 56 anos, comerciante e ex-companheiro da vítima.

Informações preliminares indicam que o homem teria ido até a residência da ex antes do ocorrido. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deve esclarecer a dinâmica do caso.

A ocorrência foi registrada como feminicídio seguido de suicídio. Se confirmado, este será o décimo caso do tipo registrado em Mato Grosso do Sul neste ano.

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