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Idosa perde R$ 25 mil após golpe com falsa ligação bancária em Paranaíba

Criminosos se passaram por funcionários de banco e convenceram vítima a fazer transferências via PIX

30 maio 2026 - 17h17Sarah Chaves
Delegacia de Polícia Civil de ParanaíbaDelegacia de Polícia Civil de Paranaíba   (Reprodução )

Uma mulher de 67 anos perdeu cerca de R$ 25 mil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por funcionários de banco, em Paranaíba. O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de pessoas que diziam trabalhar no Banco Bradesco. Durante a conversa, os golpistas solicitaram uma videochamada. A mulher contou que não conseguia ver quem estava do outro lado da ligação.

Enquanto falava com os supostos atendentes, ela acessou o aplicativo bancário e realizou várias transferências via PIX para contas indicadas pelos criminosos. A suspeita é de que a vítima tenha compartilhado a tela do celular, permitindo que os golpistas acompanhassem e orientassem as movimentações financeiras.

Após o prejuízo, os criminosos ainda tentaram aplicar um novo golpe. Desta vez, entraram em contato por meio do número (65) 92000-6613, se passando por um gerente do Banco do Brasil. A tentativa não foi concluída porque o aplicativo bancário da vítima já estava bloqueado.

O caso foi registrado como estelionato na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

A Polícia Civil alerta que bancos não solicitam senhas, compartilhamento de tela ou transferências para regularizar contas. Em caso de ligações suspeitas, a orientação é encerrar o contato e procurar a instituição financeira pelos canais oficiais.
 

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Energisa Michel - Maio26

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