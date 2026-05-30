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Justiça

Acusado de torturar e tentar matar interno na Unei Dom Bosco vai a júri popular

Vítima sobreviveu ao ataque em 2019, mas morreu em 2025 durante confronto com a Polícia Civil; julgamento será presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos

30 maio 2026 - 17h37Vinícius Santos     atualizado em 30/05/2026 às 18h00
Marcos Wilian morreu em 2025 em confronto policial - Foto: Polícia CivilMarcos Wilian morreu em 2025 em confronto policial - Foto: Polícia Civil  

Vai a julgamento pelo Tribunal do Júri na próxima quarta-feira (3), em Campo Grande, o réu Gilson Vinicius Nunes da Silva, de 25 anos, acusado de tentar matar Marcos Wilian Teixeira Timóteo dentro da Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco.

O julgamento ocorrerá na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos. Gilson está preso e responde ao processo pelos fatos ocorridos em 21 de abril de 2019.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Gilson e outros dois adolescentes teriam participado de uma série de agressões contra Marcos Wilian. A acusação aponta que a vítima foi espancada com socos, chutes e pedaços de madeira, além de ter sido asfixiada, queimada e obrigada a ingerir medicamentos misturados com água sanitária.

Ainda conforme a denúncia, Marcos teria sido escolhido como alvo por estar internado em razão de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. O grupo também é acusado de ter utilizado um rodo durante as agressões, causando intenso sofrimento à vítima.

O Ministério Público sustenta ainda que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido amarrada e amordaçada, além de estar em desvantagem diante da superioridade numérica dos envolvidos.

Apesar da gravidade das lesões, Marcos sobreviveu após receber atendimento médico. Por isso, o caso foi denunciado como tentativa de homicídio qualificado.

Durante os interrogatórios realizados ao longo do processo, Gilson negou participação direta nas agressões. Ele afirmou que permaneceu na janela do alojamento observando a aproximação de agentes enquanto os demais internos agrediam a vítima.

Morte durante andamento do processo

Embora tenha sobrevivido ao ataque ocorrido na Unei Dom Bosco, Marcos Wilian Teixeira Timóteo morreu em 28 de agosto de 2025, aos 20 anos, durante uma ação da Polícia Civil. 

Na ocasião, ele era procurado por suspeita de envolvimento no sequestro, estupro, homicídio qualificado, vilipêndio e ocultação do cadáver da menina Emanuelly Victoria Souza Moura, de apenas 6 anos, crime que provocou grande comoção em Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Civil, Marcos foi localizado por equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) na zona rural de Campo Grande, na saída para Rochedo. Conforme a versão oficial, ao perceber a aproximação dos policiais, ele teria efetuado disparos contra a equipe, dando início ao confronto.

O suspeito foi baleado, socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte de Marcos, entretanto, não interfere na continuidade da ação penal contra Gilson Vinicius, uma vez que os fatos apurados dizem respeito às agressões praticadas em 2019, quando a vítima sobreviveu e prestou declarações durante a investigação e instrução processual.

Agora, caberá aos jurados decidir se Gilson deverá ser condenado ou absolvido das acusações apresentadas pelo Ministério Público.

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