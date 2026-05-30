Justiça autoriza sepultamento de bebê encontrado em lixeira em Ponta Porã

A Justiça autorizou o sepultamento do bebê encontrado morto dentro de uma lixeira no dia 21 de abril, em Ponta Porã. O corpo esteve no Instituto Médico Legal (IML) e aguarda a emissão do atestado de óbito para que os procedimentos funerários sejam realizados. Enquanto isso, a Polícia Civil segue investigando o caso.

De acordo com as informações apuradas, os possíveis pais da criança já foram ouvidos durante as investigações. O objetivo é esclarecer as circunstâncias da morte do recém-nascido e identificar possíveis responsabilidades.

Segundo o site Ponta Porã News, as apurações indicam que o bebê era do sexo masculino e pesava cerca de 4,2 quilos. Imagens de câmeras de segurança da região também foram recolhidas para auxiliar na identificação dos envolvidos no caso.

O corpo foi encaminhado ao IML, onde exames devem apontar a causa da morte e verificar se houve sinais de violência ou abandono. Um homem chegou a procurar a polícia afirmando ser o pai da criança.

O caso causou grande repercussão em Ponta Porã e continua sendo acompanhado pelas autoridades.



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