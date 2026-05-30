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Morto em confronto com a PM era procurado por homicídio brutal na Capital

Sebastião Ernesto Rafael de Oliveira, de 36 anos, tinha mandado de prisão em aberto e era investigado pela DHPP por um assassinato com ocultação de cadáver

30 maio 2026 - 10h33Vinícius Santos
Sebastião Ernesto Rafael de Oliveira - Arte: Divulgação / PCMSSebastião Ernesto Rafael de Oliveira - Arte: Divulgação / PCMS  

Um dos homens mortos durante confronto com policiais militares da 6ª CIPM, na noite de sexta-feira (29), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, foi identificado como Sebastião Ernesto Rafael de Oliveira, de 36 anos. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça da Capital.

Nesta semana, a Polícia Civil divulgou o retrato de Sebastião Ernesto no âmbito das investigações de um homicídio ocorrido em Campo Grande. Conforme apurado pela Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi brutalmente torturada, enforcada e teve o corpo enterrado em uma cova rasa no Jardim Canguru.

O segundo homem morto no confronto ainda não teve a identidade revelada pelas autoridades.

De acordo com as informações policiais, equipes da 6ª CIPM realizavam patrulhamento quando avistaram dois indivíduos saindo de um endereço. Os militares perceberam volumes nas cinturas dos suspeitos e deram ordem de abordagem.

Segundo o relato, os dois correram para o interior de uma residência e a guarnição foi no encalço. Durante a ação, os indivíduos sacaram armas de fogo e chegaram a efetuar disparos contra os policiais, que revidaram.

Os dois suspeitos foram alvejados e socorridos ainda com sinais vitais para a UPA Universitário. Apesar do atendimento médico, ambos não resistiram aos ferimentos e morreram.

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