Trio é procurado por tortura e homicídio brutal em Campo Grande

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou os envolvidos em um homicídio ocorrido em novembro de 2025 no Jardim Canguru, em Campo Grande. A vítima foi torturada, enforcada e enterrada em uma cova rasa em uma área de mata frequentada por usuários de drogas.

O corpo foi encontrado no dia 19 de novembro com sinais de violência. Segundo a investigação, as mãos da vítima estavam amarradas e havia marcas de enforcamento no pescoço. Os membros inferiores estavam dentro de uma mala, indicando tentativa de ocultação do cadáver.

De acordo com a DHPP, o crime teria sido motivado por desentendimento com um homem apontado como responsável pelo tráfico de drogas na região. A vítima teria sido atraída para uma emboscada praticada por quatro pessoas.

Um dos suspeitos foi preso e confessou participação no homicídio, detalhando a atuação dos comparsas. Após ouvir testemunhas e reunir provas, a polícia solicitou a prisão preventiva dos demais envolvidos, que foi autorizada pela Justiça.

Ernandes dos Santos, Sebastião Ernesto Rafael de Oliveira e Paulo Sérgio de Souza Rezende seguem foragidos. A polícia divulgou cartazes com informações dos suspeitos e pede apoio da população para localizar os investigados.

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