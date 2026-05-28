Menu
Menu Busca quinta, 28 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Polícia

Trio é procurado por tortura e homicídio brutal em Campo Grande

Investigação aponta que vítima foi atraída para emboscada após desentendimento ligado ao tráfico

28 maio 2026 - 16h12Vinicius Costa
Ernandes é um dos indivíduos procurados pela Polícia CivilErnandes é um dos indivíduos procurados pela Polícia Civil   (Divulgação/PCMS)

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou os envolvidos em um homicídio ocorrido em novembro de 2025 no Jardim Canguru, em Campo Grande. A vítima foi torturada, enforcada e enterrada em uma cova rasa em uma área de mata frequentada por usuários de drogas.

O corpo foi encontrado no dia 19 de novembro com sinais de violência. Segundo a investigação, as mãos da vítima estavam amarradas e havia marcas de enforcamento no pescoço. Os membros inferiores estavam dentro de uma mala, indicando tentativa de ocultação do cadáver.

De acordo com a DHPP, o crime teria sido motivado por desentendimento com um homem apontado como responsável pelo tráfico de drogas na região. A vítima teria sido atraída para uma emboscada praticada por quatro pessoas.

Um dos suspeitos foi preso e confessou participação no homicídio, detalhando a atuação dos comparsas. Após ouvir testemunhas e reunir provas, a polícia solicitou a prisão preventiva dos demais envolvidos, que foi autorizada pela Justiça.

Ernandes dos Santos, Sebastião Ernesto Rafael de Oliveira e Paulo Sérgio de Souza Rezende seguem foragidos. A polícia divulgou cartazes com informações dos suspeitos e pede apoio da população para localizar os investigados.

WhatsApp Image 2026 05 28 at 08.57.26 768x431

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente aconteceu em Maracaju
Polícia
Adolescente de 17 anos morre em acidente entre moto e van na MS-164
Viatura da DEAM -
Polícia
Adolescente é estuprada por motociclista ao sair de lanchonete na Capital
Prisão aconteceu em Ivinhema
Polícia
Condenado a 8 anos de cadeia por estupro é preso em Ivinhema
Sede da DEPCA, em Campo Grande
Polícia
Criança é encontrada em terreno baldio com sinais de maus-tratos na Capital
Suspeito foi preso em virtude de mandado de prisão
Polícia
Homem é preso após espancar e deixar esposa inconsciente em Campo Grande
Imagem meramente ilustrativa
Polícia
Liderança de facção da Bahia e mais um morrem em confronto com o Bope em Rochedo
Grave acidente ocorreu entre Coxim e Pedro Gomes
Polícia
VÍDEO: Grave acidente entre caminhonete e carreta bloqueia BR-163, em Coxim
Momento flagrado por câmeras de segurança
Polícia
Suspeito de matar adolescente em Ribas do Rio Pardo é preso em Goiás
Mandado de prisão que foi cumprido contra o homem
Polícia
Condenado por roubo e furto é preso para cumprir mais de 16 anos em MS
Tenente-coronel Edcezar Zeilinger - Foto: Vinícius Santos / JD1
Polícia
Novo comandante assume batalhão estratégico da PMMS na região urbana do Prosa

Mais Lidas

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande
Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS - Foto: Reprodução
Interior
Procuradores denunciam perseguição institucional em Bandeirantes e acionam MPMS
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026