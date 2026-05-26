Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande

Um homem de 48 anos morreu na segunda-feira (25), em Campo Grande, e o caso pode ter relação com complicações provocadas por uma hérnia. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte natural, sem sinais de violência.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima possuía uma hérnia na região umbilical que, há cerca de duas semanas, teria se deslocado para a região escrotal. Mesmo relatando dores e desconforto, o homem teria recusado procurar atendimento médico.

Ainda segundo o registro policial, nos últimos dias a vítima apresentou episódios de incontinência urinária, além de perda de apetite. Durante a tarde de segunda-feira, o homem foi descansar no quarto da residência.

Em determinado momento, um familiar entrou no cômodo e percebeu que a vítima não apresentava sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado.

No imóvel, localizado no bairro Vila Danúbio Azul, os socorristas constataram o óbito. Conforme relatado no atendimento, não havia indícios de morte violenta.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e o corpo deverá passar por exames no Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que irá apontar oficialmente a causa da morte.

O caso é tratado como morte natural e, até o momento, não há indícios de crime.

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