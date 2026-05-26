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Homem atira contra mulher após discussão e acaba preso em flagrante no Tiradentes

Vítima relatou que acusado ainda teria feito ofensas racistas durante discussão em Campo Grande

26 maio 2026 - 09h36Vinícius Santos
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMSPM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS  

Uma mulher de 33 anos escapou de ser morta a tiros na noite de segunda-feira (25), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Um homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima. A arma usada no crime foi apreendida.

Conforme o registro policial, inicialmente a equipe da PM foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública. Ao chegar no local, os policiais foram abordados pela vítima, que relatou ter discutido com o suspeito.

Segundo o boletim, durante a discussão, o homem passou a ameaçá-la afirmando que “iria pegar uma arma e matá-la”. Logo depois, ele retornou armado e efetuou três disparos, sendo um para o alto e dois em direção à mulher, que não foi atingida.

Assustada, a vítima correu do local e acionou a Polícia Militar pelo 190.

Enquanto os militares colhiam informações sobre o caso, o suspeito fugiu conduzindo uma motocicleta Honda Biz. Diante da situação, os policiais iniciaram acompanhamento tático e, após alguns minutos, conseguiram realizar a abordagem em local considerado seguro.

Durante a entrevista preliminar, o homem inicialmente negou os fatos, mas depois afirmou que a vítima vinha lhe provocando “há tempos” e que ela “estava passando dos limites”. Ele também disse que a arma utilizada não estava em sua residência, mas escondida na casa de terceiros.

Conforme o registro policial militar, populares informaram à equipe que o suspeito teria escondido a arma em uma residência frequentada por ele. No local indicado, durante buscas realizadas sob uma lona, os policiais localizaram um revólver calibre .22 contendo três munições deflagradas e seis intactas, totalizando nove munições.

Ainda segundo a ocorrência, diante dos indícios de autoria e materialidade, foi dada voz de prisão ao suspeito. Os policiais informaram que foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos envolvidos e da equipe, já que o homem apresentava comportamento alterado durante a abordagem.

A vítima também relatou que, durante o desentendimento, o suspeito teria feito ofensas racistas, chamando-a de “preta encardida”.

Posteriormente, vítima e acusado foram encaminhados para a Depac Cepol. A mulher ainda informou que um dos disparos possivelmente atingiu o muro de sua residência, deixando marcas compatíveis com tiro, motivo pelo qual a autoridade policial determinou a realização de perícia no local.

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