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PM usa spray de pimenta para separar briga entre jovem e idoso em Nova Alvorada do Sul

Discussão envolvendo cachorro de pequeno porte evoluiu para agressões mútuas dentro de residência

26 maio 2026 - 10h38Vinícius Santos
Divulgação / PMMSDivulgação / PMMS  

Uma briga entre dois homens precisou ser contida pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (25), em Nova Alvorada do Sul. A confusão terminou com o uso de spray de pimenta por parte dos policiais para separar os envolvidos e evitar que a situação acabasse em algo mais grave.

Conforme informações da ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada pela central de atendimento para atender uma denúncia de vias de fato em uma residência localizada na região central da cidade.

Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram dois homens, de 24 e 72 anos, em luta corporal. Diante da agressividade da situação, os militares utilizaram spray de pimenta para conter os envolvidos e encerrar a briga.

Segundo apurado no local, o desentendimento teria começado após uma discussão envolvendo um cachorro de pequeno porte. A situação evoluiu para agressões mútuas entre os dois homens.

Durante a confusão, um dos envolvidos sofreu hematomas na região do rosto. Além disso, uma porta da residência também ficou danificada. Após o controle da ocorrência, os dois homens foram encaminhados para as providências cabíveis.

Conforme a Polícia Militar, devido ao estado de agitação dos envolvidos, também foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e dos próprios conduzidos.

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