Menu
Menu Busca terça, 26 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Polícia

PF prende chefe do PCC que foi beneficiado por decisão de desembargador de MS

Gerson Palermo rompeu tornozeleira após deixar o sistema prisional e passou a integrar lista de procurados

26 maio 2026 - 11h20Vinícius Santos
Foto: Reprodução / CNN BrasilFoto: Reprodução / CNN Brasil  

Gerson Palermo, apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso nesta terça-feira (26) pela Força Especial de Combate ao Narcotráfico da Bolívia, na região de Santa Cruz de La Sierra. 

Ele estava foragido desde 2020, quando foi beneficiado por decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que autorizou sua saída da prisão com tornozeleira eletrônica para cumprimento de prisão domiciliar.

Segundo apuração da CNN Brasil, com base em informações da Polícia Federal, após a liberação, ele teria rompido o equipamento de monitoramento eletrônico e fugido no mesmo dia, passando a constar na lista de mais procurados do país.

Decisão judicial e apuração no CNJ

A decisão que permitiu a prisão domiciliar de Gerson Palermo foi posteriormente analisada em processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), envolvendo o desembargador Divoncir Schreiner Maran.

Em fevereiro, o CNJ aplicou ao magistrado a pena de aposentadoria compulsória, a ser registrada nos assentamentos funcionais.

O caso também foi acompanhado no âmbito disciplinar pelo Conselho, que apontou elementos relacionados a movimentações financeiras consideradas atípicas, além de possíveis inconsistências patrimoniais e indícios de uso de terceiros em operações financeiras, conforme descrito nos autos do processo.

O CNJ também registrou, em sua decisão, a avaliação de que houve violação de deveres funcionais da magistratura, como independência, imparcialidade, prudência e integridade, destacando a gravidade das condutas analisadas e seus impactos sobre a credibilidade do Poder Judiciário.

Elevada periculosidade de Gerson Palermo

Consta em decisão que levou à punição do desembargador a referência à elevada periculosidade de Gerson Palermo, apontado como indivíduo que atuaria como líder de organização criminosa. Segundo o texto, ele cumpria pena provisória de 59 anos, 9 meses e 1 dia de reclusão.

O apenado também já respondia a condenações por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas somadas alcançariam 66 anos e 9 meses de reclusão. Assim, considerando as duas Guias de Recolhimento, o total de pena atribuída ao réu ultrapassaria 100 anos de reclusão.

As condutas atribuídas a ele teriam sido apuradas no âmbito da Operação All In, deflagrada pela Polícia Federal, que investigou um esquema de importação e comercialização de entorpecentes oriundos da Bolívia. A investigação apontaria a movimentação de aproximadamente 800 kg de cocaína.

O conjunto dos elementos reunidos também indicaria, segundo a decisão, risco elevado de reiteração delitiva, sustentado por suposta vinculação a grupo criminoso, antecedentes e reincidência específica.

Outro ponto destacado é o concreto risco de fuga, posteriormente confirmado pela evasão, considerando a gravidade das penas, a possível disponibilidade de recursos de origem ilícita e os vínculos internacionais ligados à atividade criminosa transnacional.

No entendimento registrado pelo CNJ, por óbvio, mantinham-se presentes os pressupostos autorizadores da medida restritiva da liberdade, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e o perigo decorrente do estado de liberdade do apenado. A conjugação desses elementos justificava plenamente a manutenção da custódia, em detrimento da concessão de benefício que se revelaria inadequado às peculiaridades da espécie.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Investigado foi preso pela equipe da Deam
Polícia
Investigado por série de crime contra ex-companheira é preso na Moreninha
Imagem ilustrativa
Polícia
Venda de certificados escolares falsos é alvo de investigação em cidade de MS
Viatura da Polícia Civil no Hospital Regional de Nova Andradina
Polícia
Bebê é internado com lesões e mãe é investigada por agressão em Nova Andradina
Investigação sobre sequestro da filha levou à prisão de Palermo na Bolívia
Polícia
Investigação sobre sequestro da filha levou à prisão de Palermo na Bolívia
Uma das motocicletas recuperadas pela Defurv
Polícia
Casal suspeito de furtar motocicletas é preso em flagrante em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia
Polícia
Suspeito de incitar violência contra animais e homossexuais é investigado em MS
Polícia Federal faz nova operação
Polícia
PF mira esquema de contrabando de cigarros eletrônicos em Campo Grande
Doblo ficou bastante danificado no acidente
Polícia
Acidente entre carros deixa um capotado em avenida de Sidrolândia
Divulgação / PMMS
Interior
PM usa spray de pimenta para separar briga entre jovem e idoso em Nova Alvorada do Sul
Investigado foi preso durante cumprimento de mandado de prisão
Polícia
Investigado por homicídio e ataque a tiros é preso em Iguatemi

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Militares e socorristas do Samu atuaram na reversão da PCR
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave após acidente com carro em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital