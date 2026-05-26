Mulheres ganham prioridade em assentos na janela em ônibus de Campo Grande

As mulheres que utilizam o transporte coletivo de Campo Grande passaram a ter prioridade nos assentos ao lado das janelas dos ônibus da Capital. A medida foi oficializada com a publicação no Diário Oficial do município desta segunda-feira (25).

A nova regra vale para todos os veículos do transporte coletivo urbano e estabelece que os lugares próximos às janelas devem ser usados preferencialmente por mulheres. Apesar disso, os assentos não serão exclusivos e poderão ser ocupados por outros passageiros quando estiverem vagos.

Segundo a publicação, a lei já entrou em vigor e ainda poderá receber regulamentação complementar da prefeitura.

A proposta busca oferecer mais conforto e aumentar a sensação de segurança das passageiras que utilizam diariamente os ônibus em Campo Grande.



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