Menu
Menu Busca terça, 26 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Cidade

Mulheres ganham prioridade em assentos na janela em ônibus de Campo Grande

Lei publicada no Diogrande busca reforçar segurança e comodidade de passageiras

26 maio 2026 - 11h24Sarah Chaves
Foto: Jônatas BisFoto: Jônatas Bis  

As mulheres que utilizam o transporte coletivo de Campo Grande passaram a ter prioridade nos assentos ao lado das janelas dos ônibus da Capital. A medida foi oficializada com a publicação no Diário Oficial do município desta segunda-feira (25).

A nova regra vale para todos os veículos do transporte coletivo urbano e estabelece que os lugares próximos às janelas devem ser usados preferencialmente por mulheres. Apesar disso, os assentos não serão exclusivos e poderão ser ocupados por outros passageiros quando estiverem vagos.

Segundo a publicação, a lei já entrou em vigor e ainda poderá receber regulamentação complementar da prefeitura.

A proposta busca oferecer mais conforto e aumentar a sensação de segurança das passageiras que utilizam diariamente os ônibus em Campo Grande.
 

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Em algumas atividades, foi necessário abrir salas extras com transmissão simultânea
Cidade
Semana S reúne mais de 20 mil pessoas e traz caravanas do interior para Campo Grande
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
TJMS demite analista judiciário após apagar dados de apreensões em sistema processual
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS
Polícia
Homem atira contra mulher após discussão e acaba preso em flagrante no Tiradentes
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande
Ônibus em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1
Cidade
MP apura falhas em linha de ônibus que atende o Iracy Coelho e liga ao Terminal Morenão
Córrego Imbirussu já sofreu com poluição
Cidade
Empresa é alvo de ação do MPMS por poluição no córrego Imbirussu
As regiões atendidas ainda serão definidas em conjunto pelo município
Cidade
Campo Grande terá plano para reduzir riscos em áreas vulneráveis
Viatura da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM) -
Cidade
Condenado por roubo de moto em serviço, GCM é demitido em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Nova Lima entra em cronograma de obras da rede de esgoto em Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Militares e socorristas do Samu atuaram na reversão da PCR
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave após acidente com carro em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital