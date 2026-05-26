Menu
Menu Busca terça, 26 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Cidade

MP apura falhas em linha de ônibus que atende o Iracy Coelho e liga ao Terminal Morenão

Denúncia enviada ao Ministério Público aponta que trecho da rua Padre Julião Urquiza apresenta problemas recorrentes e compromete itinerário da linha 503-B

26 maio 2026 - 08h11Vinícius Santos
Ônibus em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1Ônibus em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1  

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou procedimento para apurar falhas no transporte coletivo da linha 503-B, responsável por atender moradores do bairro Iracy Coelho e fazer a ligação até o Terminal Morenão, em Campo Grande.

A denúncia aponta irregularidades recorrentes no cumprimento do itinerário da linha. Conforme relatado ao MP, o ônibus deveria atender à rua dos Pereiras, no ponto de parada nº 686, porém o trajeto não estaria sendo realizado pela concessionária responsável pelo serviço, o Consórcio Guaicurus.

Segundo a denúncia, os problemas já teriam sido comunicados anteriormente ao consórcio, mas não houve solução.

Ainda conforme os relatos encaminhados ao Ministério Público, a denunciante realizou verificação no local e constatou que as ruas dos Pereiras e Carlos Magno estariam em boas condições de tráfego. 

O problema estaria concentrado em um trecho da rua Padre Julião Urquiza, que não possui pavimentação e apresenta erosão e acúmulo de água, dificultando a passagem do ônibus.

A situação, segundo a denúncia, seria recorrente e estaria prejudicando moradores que dependem diariamente do transporte coletivo.

Diante dos fatos, o promotor de Justiça Antonio André David Medeiros determinou o envio de ofícios ao Consórcio Guaicurus e à Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg).

O Consórcio Guaicurus deverá prestar informações no prazo de 10 dias sobre os apontamentos feitos na denúncia.

Já a Agereg foi acionada para informar se possui conhecimento das irregularidades apontadas, esclarecer quais medidas fiscalizatórias foram adotadas ou estão previstas, detalhar a situação atual da linha 503-B quanto ao cumprimento do itinerário e se manifestar sobre a adequação do serviço prestado, além de eventuais providências para regularização.

O caso segue sendo apurado pela 25ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande, que aguarda as respostas aos questionamentos feitos pelo promotor visando a adequação e a regularidade do serviço público essencial prestado à população.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS
Polícia
Homem atira contra mulher após discussão e acaba preso em flagrante no Tiradentes
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande
Córrego Imbirussu já sofreu com poluição
Cidade
Empresa é alvo de ação do MPMS por poluição no córrego Imbirussu
As regiões atendidas ainda serão definidas em conjunto pelo município
Cidade
Campo Grande terá plano para reduzir riscos em áreas vulneráveis
Viatura da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM) -
Cidade
Condenado por roubo de moto em serviço, GCM é demitido em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Nova Lima entra em cronograma de obras da rede de esgoto em Campo Grande
Álbum da Copa do Mundo de 2026
Cidade
Hospital universitário promove campanha solidária com álbuns da Copa
Prisão foi feita pela DHPP
Polícia
Dívida de R$ 200 e confusão em conveniência motivaram execução no Lageado
Imagens do relatório do CMS
Cidade
Conselho de Saúde cobra documentos e critica resposta da Sesau sobre contrato da Produserv
Palestra do diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco, Theófilo Militão
Cidade
Arauco destaca ambiente favorável de MS para atração de investimentos bilionários

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Militares e socorristas do Samu atuaram na reversão da PCR
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave após acidente com carro em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital