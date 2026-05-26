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Operação do MPMS apura fraude milionária contra idosos e beneficiários do INSS

Investigação aponta uso de dados bancários ilegais e movimentação de R$ 2,3 milhões

26 maio 2026 - 08h40Vinicius Costa
Operação acontece em São PauloOperação acontece em São Paulo   (Divulgação/MPMS)

A movimentação de mais de R$ 2,3 milhões por um dos investigados levou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul a deflagrar, nesta terça-feira (26), a Operação Crédito Fantasma, que mira um grupo suspeito de aplicar golpes eletrônicos contra idosos, aposentados e beneficiários do INSS.

A investigação aponta que os suspeitos se passavam por funcionários de instituições financeiras para convencer vítimas a fazer transferências via Pix. Para executar as fraudes, o grupo utilizava dados bancários obtidos ilegalmente e documentos falsificados.

Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Campinas e Guarulhos. Ao todo, quatro pessoas foram alvo de prisão e sete imóveis foram vistoriados. Celulares, computadores e documentos foram apreendidos.

Segundo o MPMS, os valores transferidos pelas vítimas eram pulverizados em dezenas de contas bancárias para dificultar o rastreamento do dinheiro. A apuração foi conduzida pela 10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e pela Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos (UICC/CI-MPMS), com apoio do Gaeco e das polícias Civil e Militar de São Paulo.

O Ministério Público alerta que bancos e financeiras não solicitam transferências ou depósitos para cancelamento de contratos ou regularização de operações. A orientação é desconfiar de contatos inesperados e buscar confirmação diretamente com a instituição financeira.

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