Viatura da PM que seguia para ocorrência é atingida por carro na Av. Tamandaré

Viatura da Polícia Militar foi atingida por um veículo de passeio e ficou bastante danificada durante a tarde desta segunda-feira, dia 25, no cruzamento da Avenida Tamandaré com a rua Tenente Lira, no Jardim Seminário, em Campo Grande.

A equipe seguia pela Avenida Tamandaré para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Avenida Júlio de Castilho, quando foi atingida por um Toyota Corolla, que seguia pela rua Tenente Lira.

Conforme informações preliminares repassadas, a viatura estava com com sinais sonoros e luminosos ativados e passou o sinal vermelho - o que torna a situação preferencial para a equipe, conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Não há detalhes sobre feridos no acidente. A Polícia Científica foi acionada para os trabalhos, uma vez que envolveu veículo oficial.

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