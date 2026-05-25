Homem cai de coqueiro de 8 metros de altura e fica ferido em Corumbá

Homem, de 38 anos, ficou ferido após cair de aproximadamente oito metros de altura enquanto tentava escalar um coqueiro, na tarde deste domingo (24), na rua São Paulo, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

O Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas por volta das 16h para atender a ocorrência e no local, os socorristas encontraram a vítima consciente e orientada, caída ao solo e sem conseguir se levantar.

Segundo os bombeiros, o homem relatava fortes dores na região pélvica e no tórax, mas não apresentava sangramentos aparentes.

Após os primeiros atendimentos e procedimentos de imobilização, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica plantonista.

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