Caixa de som de R$ 2 mil furtada é recuperada após 'rolo' em Batayporã

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul recuperou uma caixa de som JBL avaliada em mais de R$ 2 mil e identificou um suspeito de 26 anos investigado por furto qualificado em uma residência na região central de Batayporã.

Segundo a investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Batayporã, o suspeito foi identificado após análise de imagens de câmeras de segurança. Durante as diligências, denúncias anônimas apontaram que um homem de 39 anos teria adquirido o equipamento furtado por R$ 200 e uma bicicleta, em uma negociação informal.

Na casa do suspeito de 26 anos, a convivente dele apresentou roupas que teriam sido utilizadas durante o furto e informou aos policiais que ele havia deixado o imóvel usando o tênis e a bicicleta levados da residência da vítima.

Já no endereço do homem de 39 anos, os investigadores localizaram e recuperaram a caixa de som furtada. O equipamento foi apreendido e devolvido no decorrer da investigação.

A Polícia Civil destacou a importância das denúncias anônimas para o esclarecimento de crimes e recuperação de objetos subtraídos.

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