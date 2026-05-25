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Caixa de som de R$ 2 mil furtada é recuperada após 'rolo' em Batayporã

Homem teria adquirido equipamento por R$ 200 e uma bicicleta, segundo investigação

25 maio 2026 - 15h23Vinicius Costa
Caixa de som recuperada pela políciaCaixa de som recuperada pela polícia   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul recuperou uma caixa de som JBL avaliada em mais de R$ 2 mil e identificou um suspeito de 26 anos investigado por furto qualificado em uma residência na região central de Batayporã.

Segundo a investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Batayporã, o suspeito foi identificado após análise de imagens de câmeras de segurança. Durante as diligências, denúncias anônimas apontaram que um homem de 39 anos teria adquirido o equipamento furtado por R$ 200 e uma bicicleta, em uma negociação informal.

Na casa do suspeito de 26 anos, a convivente dele apresentou roupas que teriam sido utilizadas durante o furto e informou aos policiais que ele havia deixado o imóvel usando o tênis e a bicicleta levados da residência da vítima.

Já no endereço do homem de 39 anos, os investigadores localizaram e recuperaram a caixa de som furtada. O equipamento foi apreendido e devolvido no decorrer da investigação.

A Polícia Civil destacou a importância das denúncias anônimas para o esclarecimento de crimes e recuperação de objetos subtraídos.

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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