Mulher avisa ex por telefone e incendeia casa em Prudêncio Thomaz

Um homem de 37 anos teve a casa incendiada na manhã de domingo (24), em Prudêncio Thomaz, distrito que pertence ao município de Rio Brilhante. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e o imóvel ficou destruído pelas chamas.

Conforme informações da polícia, o morador relatou que a ex-companheira, uma mulher de 32 anos, teria telefonado afirmando que colocaria fogo na residência. Pouco tempo depois, ao retornar ao imóvel, ele encontrou a casa em chamas.

Para conter o incêndio, foi necessário o auxílio de um caminhão-pipa de uma usina da região e, posteriormente, do Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar e extinguir as chamas, evitando danos ainda maiores.

Após o incêndio, equipes da Polícia Militar realizaram diligências na tentativa de localizar a suspeita, porém ela não foi encontrada até o momento. Ainda segundo relatos de moradores da região, um homem em uma motocicleta teria ajudado na fuga da suspeita logo após o incêndio.

O caso deve ser investigado.

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