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Arauco destaca ambiente favorável de MS para atração de investimentos bilionários

Durante evento em Campo Grande, executivos discutiram crescimento industria e fortalecimento da economia local

25 maio 2026 - 10h25Sarah Chaves
Palestra do diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco, Theófilo MilitãoPalestra do diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco, Theófilo Militão   (Divulgação)

Representantes do setor produtivo discutiram os fatores que têm consolidado Mato Grosso do Sul como destino estratégico para grandes investimentos industriais durante painel promovido pelo LIDE Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. O debate reuniu o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco, Theófilo Militão, e o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Jaime Verruck, dentro da programação do Know How Experience.

Durante a conversa, Theófilo apontou que o ambiente de negócios, a logística e a articulação institucional têm contribuído para atrair empreendimentos de grande porte ao Estado. Como exemplo, citou o Projeto Sucuriú, em implantação pela Arauco em Inocência, com investimento estimado em US$ 4,6 bilhões.

Segundo ele, os impactos econômicos de um projeto dessa dimensão vão além da operação industrial e alcançam diversos setores locais. “Um projeto dessa dimensão não movimenta apenas a indústria. Ele movimenta o comércio, a hotelaria, a alimentação, o transporte, os serviços e toda a economia que está ao redor”, afirmou.

O executivo destacou ainda que a intenção da empresa é ampliar a participação de fornecedores e empreendedores locais na cadeia criada a partir da instalação da fábrica. Atualmente, a obra reúne cerca de 400 empresas, sendo aproximadamente 180 sul-mato-grossenses.

Outro ponto discutido durante o painel foi a necessidade de preparar os municípios para o período posterior à implantação dos empreendimentos, de forma que o crescimento econômico permaneça no território. Para Theófilo, o desafio é transformar o ciclo de investimentos em desenvolvimento de longo prazo.

“A nossa preocupação é que esse desenvolvimento não passe pelo Estado apenas durante a obra. Queremos que ele fique, que fortaleça empresas locais, prepare fornecedores e gere novas oportunidades”, disse.

Jaime Verruck destacou que Mato Grosso do Sul vem ampliando sua presença no cenário nacional de investimentos industriais, impulsionado pela competitividade logística, disponibilidade de áreas e crescimento do setor florestal e de celulose.

O painel também abordou a importância do relacionamento institucional, da qualificação de mão de obra e da integração entre setor público e iniciativa privada para manter o ritmo de crescimento econômico no Estado.
 

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